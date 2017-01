Call for Papers WiSe 2010/2011

“Burn, Bonze, Burn! – soziale und ökologische Aspekte der Gentrifizierung im 21. Jahrhundert”

Die brennenden Autos in Hamburgs Nobelvierteln symbolisieren Widerstand. Dieser Widerstand gilt der aktuellen Stadtentwicklungs-Strategie, die vor allem mit dem Slogan “Talentstadt Hamburg” Gelder in die Kulturstätten Hamburgs steckt. Mammut-Projekte, wie die HafenCity, binden dabei Gelder, die anderweitig in soziale Projekte transferiert werden könnten. Die Aufwertung einer Stadtregion zu Gunsten höherer Einkommen und zu Ungunsten der dort bereits wohnenden Bevölkerung kann mit dem Begriff “Gentrifizierung” gefasst werden. Die Betrachtung dessen fand stets im Spannungsfeld von Planung und Widerstand statt. Und trotzdessen, dass die Gentrifizierungsforschung schon seit den 1960er Jahren besteht, scheint sie angesichts der aktuellen Prozesse weiterhin relevant. Sie bestand bislang oft aus Betrachtungen sozioökonomischer Indikatoren und ließ ebenso oft die ökologischen Aspekte der Gentrifizierung außer Acht. Dabei zieht eine Nutzeränderung in einem Quartier auch eine Kosumptions- und Nutzungsänderung nach sich. Bauliche Änderungen beeinflussen zudem die städtische Biosphäre. Urbane Politiken der Nachhaltigkeit bzw. der urban environmental governance können den Blick auf Gentrifizierung weiten.

entgrenzt bittet insbesondere um Beiträge, die theoretische und praktische Beispiele für die ökologische Dimension von Gentrifizierung behandeln!

Des Weiteren bitten wir um Einreichungen, die …

aktuelle Methoden und Methodologien der Untersuchung

von Gentrifizierungsprozessen präsentieren, oder Gentrifizierung außerhalb geläufiger Definitionen betrachten

(z.B. Supergentrification, Neubau-Gentrification)

spielen konkretisieren

die die neoliberalen Bedingungen für Gentrifizierung beleuchten

Der Call läuft bis zum 31.12.2010. Die Erarbeitung der Fachartikel läuft nach Rücksprache mit der Redaktion zwischen Mitte Januar und Ende April. Diese werden am 01.11.2011 in der zweiten Ausgabe von entgrenzt in der Rubrik “geographisches” veröffentlicht. Es sollen 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschritten werden.

Bitte sendet einen Abstract, in dem ihr euren Beitrag innerhalb von max. einer Seite zusammenfasst, an kontakt@entgrenzt.de.

Euer entgrenzt Team.