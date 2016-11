Food from the Perspective of a Geographer – Dr. Robert Lemon interviewed for entgrenzt

Teaser: Was ist so interessant an mexikanischen Street Food Trucks (taco trucks) in den USA? Im Gespräch mit dem Gastdozenten Dr. Robert Lemon von der University of Texas erfahrt ihr, dass insbesondere die Geographie darauf die entscheidenden Antworten geben kann. Essen ist komplexer, als man denkt – „Food Geography“ beschäftigt sich unter anderem mit Fragen von räumlicher und sozialer Ungleichheit, Ethnizität, Gentrifizierung, Migration und Gender.

