Ausgabe 11 ist online!

Wir haben es mit reichlich Verzögerung endlich geschafft, eine weitere Ausgabe von entgrenzt auf die Beine und euch zur Verfügung zu stellen. Wir haben wieder interessante Artikel für euch zusammengestellt, die neue Perspektiven auf die Disziplin eröffnen, Pfade beschreiten, die GeographInnen nach ihrem Studium gehen, und von Erfahrungen berichten, die über das übliche Curriculum des Studiums hinausgehen.

Noch nie war die Redaktion so aktiv in der Gestaltung der entgrenzt wie in dieser. Wir haben drei Interviews geführt und lauschten ExpertInnen bei Podikumsdiskussionen, wie sie die Potenziale von Geographie-AbsolventInnen bewerten.

Doch bevor wir euch mit Vorworten langweilen: Geht auf die Seite der Ausgabe und ladet euch das PDF gleich runter. Auch die 11. Ausgabe von entgrenzt will gelesen werden!