entgrenzt stellt sich vor … in Heidelberg

entgrenzt ist nun auch in Heidelberg vertreten! All jene, die gerne redaktionell arbeiten, an der Gestaltung unserer Zeitschrift interessiert sind und an geographischen Inhalten Freude haben, sind herzlich eingeladen, am 14. Januar 2016 ins Geographisch e Institut in Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 348, Raum 015) zu kommen. Schaut einfach vorbei und/oder kontaktiert uns über kontakt@entgrenzt.de oder facebook.